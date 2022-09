Junts decide continuar en el Govern y deja en manos de la militancia la coalición con ERC

La Ejecutiva de Junts ha decidido no salir por ahora del Govern y dejar en manos de su militancia la decisión de continuar o no en el Ejecutivo catalán en una consulta que celebrará la semana que viene. Convocarán la consulta los días 6 y 7 de octubre si antes el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, no da marcha atrás y restituye en el cargo al vicepresidente, Jordi Puigneró.

Lo han explicado fuentes del partido a Europa Press después nueve horas de reunión de la Ejecutiva del partido tras el cese de Jordi Puigneró como vicepresidente del Govern.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, cesó este miércoles a Puigneró por no haberle informado de que Junts le pediría someterse a una cuestión de confianza, una decisión que Junts calificó de "error histórico".

NOTICIA EN AMPLIACIÓN