Jugues al tres en ratlla?

Si hi ha un joc senzill però divertit, aquest és el tres en ratlla. Un joc que te molta història, de fet, s’han trobat restes d’un joc similar a l’antic Egipte i l’antiga Roma. Amb tot, ens hem de remuntar a l’imperi Persa per trobar un joc com el que entenem avui en dia.

Joc prohibit

Tot i que pugui semblar sorprenent, el tres en ratlla no agradava a tothom, i és que l’església el va prohibit en considerar que podia considerar-se com a màgia negre. No va ser fins al Concili Vaticà II, al 1962, que es va aixecar aquesta prohibició. Amb tot, les classes baixes medievals van seguir jugant-hi i de fet, es pot trobar un tauler a dalt de Santa Maria del Mar.

Moltes variacions

Qui més qui menys sap jugar al tres en ratlla. Només s’ha de fer dues línies verticals i dues horitzontals i anar situant una X o un cercle fins a fer tres en ratlla.

Amb tot, avui en dia podem trobar moltes variacions d’aquest simple joc, fins i tot en format electrònic que permet jugar contra la màquina.