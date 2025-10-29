TRENCAMENT DE JUNTS AMB EL PSOE

Josep Rius (Junts) sobre negociacions amb el PSOE: "Veuran el vot a les pantalles”

El vicepresident i portaveu de Junts, Josep Rius, visita els micròfons de 'La Brúixola' per parlar del trencament de la formació amb Pedro Sánchez.

Lola Surribas

Barcelona |

En una entrevista a La Brúixola, el portaveu i vicepresident de Junts, Josep Rius, ha carregat durament contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, acusant-lo d’haver “fet fallida” en el compliment dels acords pactats amb Junts. “Som els creditors. Si ara compleix amb els pagaments, fantàstic”, ha afirmat Rius, deixant clar que el trencament de l’acord és responsabilitat del PSOE. Rius ha descartat que Junts es trobi en la tessitura de presentar una moció de censura, tot i reconèixer que no saben com continuarà governant Sánchez: “Això depèn d’ell”. També ha criticat el pacte entre PSOE i PP per apartar Xavier Trias de l’alcaldia de Barcelona, anunciant que Junts passa a l’oposició i que no negociarà ni al Congrés ni al Senat, ni tan sols a Suïssa. “Veuran el vot a les pantalles”, ha dit, tot i obrir la porta a votar a favor d’iniciatives favorables a Catalunya, encara que ha admès que “tristament no crec que passi”.

Pel que fa als pressupostos a Catalunya, ha criticat que Salvador Illaho vota tot amb comuns” i que el model que defensen és “antagònic al nostre”. Ha lamentat que el líder del PSC rebutgi propostes de Junts amb el suport del PP i VOX, i ha recordat que encara no ha presentat els pressupostos. De cara a unes possibles eleccions, Rius ha assegurat que Junts es presentarà “per guanyar-les” i ha rebutjat la política-ficció sobre una possible aliança. Si Illa les convoqués, ha dit, “seria només pel seu interès”.

