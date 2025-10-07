Josep Maria Pou: "Gegant"

És dimarts, i com cada setmana a La Ciutat parlem a una persona destacada en "l'entrevista de la setmana". Avui hem tingut el plaer de rebre a l'estudi al Josep Maria Pou, ell és director artístic del Teatre Romea, va ser guardonat amb la Creu de Sant Jordi i el Premi Nacional de Teatre i ara ens porta “Gegant”, l’espectacle que protagonitza al Teatre Goya i que va triomfar al Grec, procedent directament del West End londinenc amb tres premis Olivier. A “Gegant”, Pou encarna Roald Dahl, l’autor de clàssics com “Matilda” i “Charlie i la fàbrica de xocolata”, en un muntatge que explora temes d’una vigència extraordinària, ja que l'obra ens col·loca a la casa de Dahl a Buckinghamshire quan està enllestint ‘Les bruixes’ i just en el moment en què ha esclatat una polèmica arran d'un article en què compara els israelians amb els nazis. La crítica assenyala que és una de les millors interpretacions de la seva carrera.
Ell ens ha parlat de la vigència que té l'obra, i sobretot de l'importància que té el teatre per difondre missatges que estan d'actualitat absolut. "Parla de la llibertat d'opinió, de poder dir el que volem, i sobretot d'un conflicte tant actual que la gent es queda impresionada", explica el Josep Maria. "L'autor l'any 83 va tenir un conflicte després d'escriure un article condemnant l'estat d'Israel, i es va declarar antisemita, i això va despertat molta polèmica, fins al punt de que li van amenaçar amb deixar de comercialitzar els seus llibres si no demanava perdó", diu. "Així i tot, ell es va negar a demanar perdó, tot i que els seus hereus si van fer unes declaracions públiques demanant perdó", afegeix.
A més també ens ha parlat de la seva carrera, dels seus inicis, de com va passar a fer teatre en català, i també del final de la seva carrera, el qual vol que ninguna persona, més que ell, sàpiga quan serà la seva última funció. "És un moment que prefereixo reservar-me per mi", explica el Josep Maria Pou.
Ha acabat fent una reflexió sobre el teatre actual en català dient que és "molt optimista". "Estem en un moment molt positiu, sobretot després de la pandèmia i de la crisi que vàrem patir al 2008, soc molt optimista", conclou.