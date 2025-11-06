José Zaragoza (PSC): "Estem acostumats a governar en minoria, però sempre amb la mà estesa"

En una entrevista a 'La Brúixola', el coordinador de diputats i diputades del PSC, José Zaragoza, ha defensat la capacitat del govern per treballar en minoria, destacant que “nosaltres estem acostumats a governar amb minoria” i que han buscat pactes “amb totes les forces polítiques” per tirar endavant les iniciatives legislatives. Zaragoza ha criticat l’actitud de Junts, afirmant que “es posen en el debat polític en un lloc més complicat” i que això “perjudica els interessos de Catalunya i a ells mateixos”. Tot i això, ha reiterat la voluntat de diàleg: “Mantenim la mà estesa, el diàleg i la cerca d’acords per millorar la vida dels catalans”.
Zaragoza ha remarcat que “negociem amb totes les forces polítiques que vulguin arribar a acords, menys VOX. Ho vam dir i ho hem complert”.