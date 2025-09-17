Jorge Javier, Mar Flores i Lolita, alguns dels protagonistes de les revistes del cor

És dimecres, i com ja és costum el David Cervelló ens ha portat sota el braç les revistes del cor per desgranar les seves portades amb un toc d'humor que mai no pot faltar.
En la revista 'Pronto' és protagonista el gran canvi que ha fet Jorge Javier Vázquez després de la seva última operación. També apareixen Isabel Pantoja, que assegura estar arruinada, Harry que contarà com va viure la mort de la seva mare, i Mar Flores després de publicar les seves memories.
En 'Semana' també apareix Mar Flores i la seva polèmica. Fa acte de presència la infanta Sofia, una altra gran protagonsita de les revistes d'avui, després de marxar a estudiar a Lisboa.
'Diez Minutos' obre amb la tensió que hi ha entre Terelu Campos i Rocio Flores. També són protagonistes la infanta Sofia i Mar Flores.
La revista 'Lecturas' té com protagonista principal a Lolita, qui en el programa 'Julia en la Onda' va dir que va demanar diners als seus amics per pagar els seus deutes. Apareix també José Fernando, qui exerceix com pare de la filla que va tenir amb Michu.
Finalment, 'Hola', fa un top 50 de joves talents de la nova generació.