Política

Jordi Pujol rep l’alta mèdica a les portes del judici per suposada corrupció

L'expresident de la Generalitat ja és a casa sis dies després d’ingressar a l’hospital per una pneumònia. Pujol continuarà amb la recuperació de la malaltia en el seu domicili, però no podrà fer vida normal, segons ha informat el seu metge particular, Jaume Padrós. Un advertiment que arriba dies abans del judici contra Pujol i la seva família per diversos delictes de corrupció

Redacción

Barcelona |

Jordi Pujol en un acte institucional del Parlament
Jordi Pujol en un acte institucional del Parlament | ACN

Tot està a punt perquè dilluns 24 de novembre comenci a l’Audiència Nacional la causa contra Jordi Pujol, els seus set fills i diversos empresaris. El primer que haurà de fer el tribunal és certificar si l’expresident està en condicions físiques i mentals per suportar el procés. Per la qual cosa està citat a comparèixer a les 10 del matí de dilluns per videoconferència. El seu metge ha demanat que la vista no sigui pública per preservar la seva dignitat i honorabilitat.

En cas que l’Audiència determini que l’històric líder nacionalista -de 95 anys- no està incapacitat, haurà de decidir si li permet declarar telemàticament o li farà anar a Madrid. La defensa de Pujol, mentrestant, ha sol·licitat l’arxivament de la causa al·legant l’informe forense, encarregat pel mateix tribunal, que va concloure que l’estat cognitiu i de salut de l’expresident no li permet ser jutjat.

Sigui com sigui, els que hauran de desfilar per l’Audiència Nacional són el seus set fills i diversos empresaris. L’acusació demana penes d’entre 5 i 29 anys de presó per suposada associació il·lícita i blanqueig de capitals, entre d'altres delictes.

Recordem que el cas Pujol va esclatar quan l’expresident va confessar l’estiu del 2014 que tenia una herència del seu pare sense declarar a Andorra. Aquesta famosa deixa va mutar en una suposada trama de corrupció. La fiscalia sosté que la fortuna familiar no prové de l’herència de l’avi Florenci, sinó del pagament de comissions a canvi de l’adjudicació d’obres públiques.

Per tot plegat, el clan Pujol i una desena d’empresaris estan acusats d’organització criminal. També ho estava Marta Ferrusola -dona de Jordi Pujol-, però va quedar exonerada abans de morir perquè patia Alzheimer.

