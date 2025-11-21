Jordi Pujol rep l’alta mèdica a les portes del judici per suposada corrupció

Tot està a punt perquè dilluns 24 de novembre comenci a l’Audiència Nacional la causa contra Jordi Pujol, els seus set fills i diversos empresaris. El primer que haurà de fer el tribunal és certificar si l’expresident està en condicions físiques i mentals per suportar el procés. Per la qual cosa està citat a comparèixer a les 10 del matí de dilluns per videoconferència. El seu metge ha demanat que la vista no sigui pública per preservar la seva dignitat i honorabilitat.
En cas que l’Audiència determini que l’històric líder nacionalista -de 95 anys- no està incapacitat, haurà de decidir si li permet declarar telemàticament o li farà anar a Madrid. La defensa de Pujol, mentrestant, ha sol·licitat l’arxivament de la causa al·legant l’informe forense, encarregat pel mateix tribunal, que va concloure que l’estat cognitiu i de salut de l’expresident no li permet ser jutjat.
Sigui com sigui, els que hauran de desfilar per l’Audiència Nacional són el seus set fills i diversos empresaris. L’acusació demana penes d’entre 5 i 29 anys de presó per suposada associació il·lícita i blanqueig de capitals, entre d'altres delictes.
Recordem que el cas Pujol va esclatar quan l’expresident va confessar l’estiu del 2014 que tenia una herència del seu pare sense declarar a Andorra. Aquesta famosa deixa va mutar en una suposada trama de corrupció. La fiscalia sosté que la fortuna familiar no prové de l’herència de l’avi Florenci, sinó del pagament de comissions a canvi de l’adjudicació d’obres públiques.
Per tot plegat, el clan Pujol i una desena d’empresaris estan acusats d’organització criminal. També ho estava Marta Ferrusola -dona de Jordi Pujol-, però va quedar exonerada abans de morir perquè patia Alzheimer.