Jordi Pujol podria esquivar el judici sobre l’origen de la fortuna familiar

L’Audiència Nacional ha acceptat la petició de la defensa de l’expresident de la Generalitat per avaluar el seu estat de salut. Els forenses del tribunal hauran de determinar si està en plenes facultats per participar en un procés judicial

Redacción

Barcelona |

Jordi Pujol, en un acte del Parlament
Jordi Pujol, en un acte del Parlament | ACN

Jordi Pujol i la seva família es preveu que seguin a la banqueta dels acusats el proper 24 de novembre, quan comenci a l’Audiència Nacional un dels judicis més esperats en la política catalana. Però l’expresident de la Generalitat podria esquivar-lo. La seva defensa ha enviat tres informes mèdics argumentant que Jordi Pujol pateix deteriorament cognitiu i físic.

Ara, seran els forenses de l’Audiència Nacional els que determinaran si l’històric dirigent català pot ser jutjat o no. En cas que el tribunal conclogui que sí pot participar en el procés judicial, podrien permetre-li declarar telemàticament.

Jordi Pujol, de 95 anys, fa més d’una dècada que va confessar irregularitats en la fortuna familiar. L’expresident i la seva família estan acusats, entre altres delictes, d’associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsificació de document mercantil i contra la hisenda pública.

La fiscalia demana 9 anys de presó per a Jordi Pujol, i penes d’entre 8 i 29 anys per als seus fills i Mercè Gironès, exparella de Jordi Pujol Ferrusola.

