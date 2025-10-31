Jordi Pujol podria esquivar el judici sobre l’origen de la fortuna familiar

Jordi Pujol i la seva família es preveu que seguin a la banqueta dels acusats el proper 24 de novembre, quan comenci a l’Audiència Nacional un dels judicis més esperats en la política catalana. Però l’expresident de la Generalitat podria esquivar-lo. La seva defensa ha enviat tres informes mèdics argumentant que Jordi Pujol pateix deteriorament cognitiu i físic.
Ara, seran els forenses de l’Audiència Nacional els que determinaran si l’històric dirigent català pot ser jutjat o no. En cas que el tribunal conclogui que sí pot participar en el procés judicial, podrien permetre-li declarar telemàticament.
Jordi Pujol, de 95 anys, fa més d’una dècada que va confessar irregularitats en la fortuna familiar. L’expresident i la seva família estan acusats, entre altres delictes, d’associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsificació de document mercantil i contra la hisenda pública.
La fiscalia demana 9 anys de presó per a Jordi Pujol, i penes d’entre 8 i 29 anys per als seus fills i Mercè Gironès, exparella de Jordi Pujol Ferrusola.