Després de trenta dies a alta mar direcció Gaza i després de ser retingut per l'exèrcit israelià, el regidor d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Coronas, relata a 'La Brúixola' el periple que va passar la Global Sumud Flotilla des que va ser retinguda. Coronas assegura que va sentir perillar la seva vida arran de la "falta d'informació" i, tot i que no van aconseguir fer arribar l'ajuda humanitària a Gaza, considera que han aconseguit "repercussió mediàtica" i donar visibilitat a la massacre que pateix la societat palestina.
Jordi Coronas: "Maltractament físic no n'he patit, però psicològic, sí"
El regidor d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Coronas, explica a 'La Brúixola' la seva experiència com a capità d'un dels vaixells de la Global Sumud Flotilla després de ser deportat.