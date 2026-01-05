Joguines per a Tothom: la màgia solidària que no falla a Sant Boi

A Sant Boi de Llobregat, la màgia del Nadal es transforma cada any en solidaritat gràcies al projecte “Joguines per a Tothom”, una iniciativa que garanteix que cap nen o nena es quedi sense regal la nit de Reis. Des de fa quinze anys, el teixit associatiu i la ciutadania s’impliquen per fer arribar il·lusió a infants en situació de vulnerabilitat.
El projecte funciona gràcies a la col·laboració entre escoles, serveis socials i entitats del municipi, que detecten les famílies que necessiten aquest suport. A partir d’aquí, la màgia es concreta en tres vies: apadrinar cartes als Reis, fer donacions de joguines noves o realitzar aportacions econòmiques per a la seva compra. Tot plegat permet "normalitzar" al màxim l’experiència de la nit de Reis.
Hem parlat amb José Manuel González, regidor de Cultura de l’Ajuntament de Sant Boi, que destaca l’orgull del municipi per la respostaciutadana i solidària any rere any. Tot i desitjar que algun dia iniciatives com aquesta no siguin necessàries, afirma que mentre hi hagi una sola família amb necessitats, "Sant Boi continuarà fent possible que la il·lusió arribi a totes les llars".