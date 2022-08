LA BRÚIXOLA D’ESTIU, AMB MARCO CHIAZZA

Joan Mena: “L’humor és imprescindible per sobreviure a la política”

El diputat per En Comú Podem al Congrés dels Diputats, Joan Mena, ens ha obert les portes de la seva vida personal en l’entrevista no política a un polític de cada dimarts. Des de la seva infantesa a Torre-romeu, un barri humil de Sabadell, fins als seus mètodes com a professor de llengua castellana en què posava cançons d’Estopa per ensenyar mètrica als alumnes. En clau política, la seva propera aventura el retornarà al terreny municipal per optar com a alcaldable de Sabadell per les eleccions del maig del 2023.