Joan Guillén, florista "per amor i per convicció"

L'idil·li de Joan Guillén amb les flors va començar fa més de tres dècades de forma inesperada. Tot i que mai s'havia dedicat a res que hi tingués a veure, el seu interès per aquest ofici es va despertar arran d'observar com treballava una florista molt especial: Lidia Torrijos, la seva dona. Aquella admiració el va empènyer a fer un canvi de sector del qual es mostra completament convençut i satisfet. Tots dos van regentar una floristeria a la plaça de Lesseps, a Barcelona, fins al 2024, i actualment en tenen una al barri d'Horta de la capital catalana. A més, des de fa deu anys, Guillén és el president del Gremi de Floristes de Catalunya.

"Es podria dir que soc florista per amor, i després per convicció", ha admès a La Brúixola d'Onda Cero Catalunya, que avui ha dedicat la secció dels oficis a la feina de florista. La conversa amb Guillén ha deixat clara una cosa: l'art de la floristeria té molt de futur.