Joan Graells (ramader a Guissona): "Estem farts, només ens posen prohibicions, no ens deixen cuidar els boscos"

Els pagesos i els alcaldes dels municipis afectats pels incendis de la Segarra han acompanyat el conseller d'Agricultura Òscar Ordeig a una zona alta del territori per mostrar-li les més de 5.500 hectàrees que ha cremat el foc. En declaracions a 'La Brúixola' el ramader de Guarda-si-venes (Guissona) i responsable del sector porcí d'Assaja, Joan Graells, explica que alguns companys han perdut magatzems i maquinària arran del foc. Entre les reivindicacions que han traslladat al conseller, Graells destaca la necessitat de reduir la burocràcia per prendre mesures com poder tallar la massa forestal sobrant per evitar que cremi en cas d'incendi. "Estem farts, no ens deixen cuidar els boscos", diu. Amb aquesta mateixa contundència i decepció, Graells denuncia que "des dels despatxos i des de Brussel·les no es coneix el terreny" i reclama que se'ls deixi fer la feina, ja que "un pagès estima la terra com una mare a un fill", dictamina.