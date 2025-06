Joan Garcia, nou jugador del Barça

El serial ha arribat a la seva fi. Joan Garcia vestirà la samarreta del Barça, com a mínim, fins l’any 2031, és a dir, durant 6 temporades. Després de l’abonament per part del club culer de la clàusula de rescissió –de 25 milions d’euros més 1,34 milions d’IPC– i que el jugador de Sallent s’acomiadés del seu ja ex equip, l’Espanyol, el Barça ha anunciat oficialment el fitxatge.

Joan Garcia, que portava gairebé una dècada al conjunt blanc-i-blau, ha explotat aquest curs, en què s’ha convertit en el millor porter de la Lliga i ha estat clau per a la salvació blanc-i-blava en la última jornada. Als 24 anys, Joan Garcia s’uneix a un projecte, liderat per Hansi Flick, farcit de joves com Lamine Yamal, Pau Cubarsí o Pedri.