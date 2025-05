Joan Chamorro: "Hi ha gent que ens diu que la Sant Andreu Jazz Band els ha canviat la vida"

Gairebé 20 anys de trajectòria, 30 discs gravats i ara la segona plaça del prestigiós concurs Essentially Ellington d'enguany. Parlem de l'orquestra Sant Andreu Jazz Band, que tot just retorna de Nova York amb la medalla de plata penjada al coll després d'actuar a la Metropolitan Opera House, en el marc del certamen impulsat pel trompetista Wynton Marsalis. Per l'orquestra, que va néixer l'any 2006, han passat 80 músics compresos entre les edats de 6 i 21 anys. El seu director, el saxofonista Joan Chamorro, explica que per ell la professió de professor (que combina amb la de músic) és "sagrada". "En tots aquests anys he anat aprenent a adaptar-me al que necessita la banda" i "a configurar-la de la millor manera tenint en compte els músics dels quals disposàvem en aquell moment", explica Chamorro sobre la dificultat que té mantenir l'essència d'un grup que cada poc temps pateix un canvi d'integrants.

Chamorro fa un reclam perquè el jazz i les escoles que volen ensenyar-lo "rebin més suport per part de les institucions polítiques". "Necessitem més llocs per gaudir d'aquest gènere musical i també per poder educar sobre ell", afegeix. Sobre la seva escola, el director de la Sant Andreu Jazz Band explica que no ha pogut "disposar d'una seu" que servís com a centre educatiu. "És per això que ho fem a casa meva" diu i afegeix que es tracta d'una escola "molt atípica". Chamorro també explica que els joves alumnes no han de pagar per estudiar a l'escola, i diu que ell no té en compte únicament el nivell de l'alumne que vol entrar. Diu que son més rellevants característiques com "la constància, la motivació i les ganes d'aprendre" a l'hora de valorar els futurs músics.

A més hem reflexionat amb el Joan Chamorro sobre el futur del jazz. Assevera que "el jazz és una música que no morirà mai" i destaca que Catalunya, però sobretot Barcelona, és "una ciutat on és molt present aquest estil de música". Perquè no mori mai, Chamorro diu "que ha d'haver-hi un públic" i que aquest públic "es construeix en base al que es veu a la societat". Sobre el paper de la Sant Andreu Jazz Band en tot això, el seu director diu que han "creat el seu públic" de gent que abans que nasqués la banda "no escoltaven jazz". "Fins i tot, alguns espectadors ens han dit algun cop que els hem canviat la vida. És molt fort", explica una mica incrèdul, però agraït i content Joan Chamorro.