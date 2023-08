Amb Català hem parlat també dels reptes que hi ha a l'espai en els anys vinents i ha assegurat que un dels objectius de tornar a la Lluna és per poder consolidar el salt a Mart. Joan Anton Català reivindica l'ètica com un dels grans reptes pendents en tots els descobriments i objectius que s'estan fent en l'espai i analitza les paraules dels serveis d'intel·ligència dels EEUU fetes fa unes setmanes en relació amb els Ovnis.