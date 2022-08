LA BRÚIXOLA D’ESTIU, AMB MARCO CHIAZZA

Jesús Cintora: “El periodismo debe ser contar lo que pasa, afecte a quien afecte”

Aquest any, el periodista Jesús Cintora ha publicat el seu últim llibre, “No quieren que lo sepas”, on tracta temes com la politització de la justícia, les pressions que reben els mitjans de comunicació o la polarització de la societat. El llibre, d’alguna manera, també reflecteix part de la seva trajectòria periodística, en què ha estat acomiadat d’alguns programes per pressions polítiques de diferent signe.