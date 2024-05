Javi López (PSC) no tem que la Comissió Europea aturi l'amnistia

En una entrevista a la Brúixola, el candidat del PSC a les eleccions europees, Javi López, no s'ha mostrat preocupat per les accions de PP o Ciutadans per tal que la Comissió Europea analitzi si la llei d'amnistia s'ajusta als tractats europeus: "No ho temo perquè aquesta mesura de gràcia es troba dins de l'ordenament jurídic europeu. Hem tingut una cinquantena de casos de lleis d'amnistia que s'han aprovat a Europa. Tot i que el PP intenti instrumentalitzar les institucions, a Brussel·les tohom que miri amb distància el que ha fet el govern d'Espanya a Catalunya reconeix la seva valentia resolent un greu problema institucional com el del 2017. En aquesta línia, López també ha tret ferro al fet que la llei pugui aplicar-se més tard pels recursos i qüestions judicials: "El poder judicial té mecanismes molt garantistes però haurà d'aplicar la llei d'amnistia com fa amb totes".

La investidura d'Illa

Més enllà de l'amnistia, el candidat socialista assegura que la política de "normalització política i social" a Catalunya ja fa anys que està passant i "no hi ha marxa enrere". Segons López, s'ha vist també amb el resultat del 12 de maig i "la pèrdua de la majoria independentista". Després que ERC hagi rebutjat "en aquest moment" donar suport a la investidura de Salvador Illa, López li ha tret ferro i ha assegurat que fins a després del 9 de juny els partits no podran entrar a fons en matèria de negociació. En tot cas, té clar que "Catalunya necessita posar-se en marxa d'una vegada" i que els catalans han estat molt clars en les eleccions del 12 de maig.

Frenar l'extrema dreta

Pel que a les eleccions europees, el cap de cartell del PSC ha assegurat que "estem davant dels comicis més importants que hem viscut en la història" i ha assenyalat que "el tret diferencial" és que l'extrema dreta pot entrar amb força, trencar els equilibris tradicionals i que s'instauri una lògica de col·laboració entre el Partit Popular Europeu i l'extrema dreta i això paralitzaria el projecte europeu. Una possible aliança que els socialistes rebutgen "absolutament" perquè aporta un discus d'odi i faria perillar el canvi en la política econòmica cap a l'austeritat i les retallades.