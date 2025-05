Javi López sobre l'ajornament de l'oficialitat del català a Europa: "Avui no s'acaba res"

Els 27 han debatut sobre l’oficialitat del català a la Unió Europea, però no han votat la proposta d’Espanya. Els ministres de diversos estats membres de la Unió asseguren que encara en tenen dubtes sobre la legalitat i sobre el seu impacte econòmic. En declaracions a 'La Brúixola' el vicepresident del Parlament Europeu i europarlamentari del grup Socialistes i Demòcrates, Javier López, es mostra positiu (com també ho ha fet el president de la Generalitat, Salvador Illa) i assegura que "avui no s'acaba res, cap país ha rebutjat la petició, només han demanat més temps". Preguntat per si l'ajornament de la votació pot afectar a la relació entre el PSOE i Junts, López assegura que "no crec que passi" i opina que "el reconeixement de la varietat lingüística no té a veure amb l'aritmètica parlamentària".