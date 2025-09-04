Jaume Giró deixa el Parlament i l'executiva de Junts per discrepàncies amb el rumb del partit

Jaume Giró, diputat al Parlament i exconseller d’Economia, ha anunciat aquest dijous la seva renúncia a l’acta parlamentària i a la seva responsabilitat com a vocal de l’executiva nacional de Junts per Catalunya.
La decisió, que ha comunicat personalment a Carles Puigdemont i Jordi Turull, respon a discrepàncies amb les “orientacions actuals” del partit i a la voluntat de mantenir-se fidel als seus principis.
Una decisió meditada i personal
En un comunicat públic, Giró ha qualificat la renúncia com una “decisió difícil, però alhora serena i madurada”, que neix d’un sentiment personal que no pot ignorar.
“En aquest moment, no estic en condicions de donar al partit el que espera de mi, ni tampoc les orientacions actuals del partit coincideixen amb la meva manera d’entendre la política que crec que avui convé i necessita el país”, ha explicat.
L’exconseller ha lamentat que Catalunya es trobi en una “cruïlla decisiva” on la política és “massa sovint, excessivament tàctica”. Segons ell, es prioritzen els interessos de partit per damunt dels del país, fet que dificulta la col·laboració entre les forces principals i, de retruc, el benestar i el progrés de la societat catalana.
Respecte i reconeixement des de Junts
Després de fer pública la seva decisió, Junts ha emès un comunicat en què Puigdemont i Turull “respecten i lamenten” la marxa de Giró.
El partit ha destacat la seva trajectòria com a conseller d’Economia, valorant les seves aportacions com a “positives i considerades” tant a la direcció com al grup parlamentari.
Giró va entrar en política el maig del 2021, després d’una destacada carrera professional al capdavant de la Fundació La Caixa.
Va ser nomenat conseller d’Economia en el govern de coalició presidit per Pere Aragonès, càrrec que va ocupar fins a l’octubre del 2022, quan es va trencar l’entesa entre ERC i Junts. Des de les eleccions del maig del 2024, era diputat al Parlament i membre de l’executiva del partit.
Futur obert i vocació intacta
Tot i abandonar la política activa, Giró no tanca la porta a tornar-se a implicar en el futur. “No sé si el futur em donarà noves oportunitats per renovar el meu compromís amb Catalunya, però sé que aquesta vocació de servei continua intacta”, ha afirmat.
Els tràmits per formalitzar la seva renúncia es completaran en les pròximes hores.