Isaac Albert (ERC) sobre el finançament singular: "La música ens sona bé, però falta concreció"

Els republicans son part dels artífexs del nou model de finançament singular. La formació assegura que "la música els sona bé, però que calen concrecions" i asseguren que vigilaran l'ambició dels acords així com la seva implementació. Així ho ha explicat a La Brúixola el portaveu dels republicans Isaac Albert que també reclama "que un bon finançament passa per més recursos i per avançar en reduir el dèficit fiscal". Albert ha assegurat que, en cas que Catalunya no pugui recaptar IRPF el 2026, no serà un problema per als acords d’investidura sempre que hi hagi avenços en la matèria.