Iris Tió ja és història de l'esport català!

Imagini's anar al mundial de natació sincronitzada, i tornar amb sis medalles penjades al coll, tres d'elles d'or, i una que no s'havia aconseguit mai: l'or en sol lliure. Doncs això és el que ha aconseguit l'Iris Tió, qui és a dia d'avui una de les esportistes més importants del pais. Avui ha vingut a La Ciutat d'Estiu per parlar d'aquest hite que ha aconseguit, i de les altres medalles que ha aconseguit. Diu l'Iris que no es podia creure el que havia aconseguit, que no va ser conscient fins que va pasar una bona estona. "Hem va fer molta il·lusió, és una resposta a tot el treball que hem fet el meu equip i jo tots junts, el resultat va ser molt i molt positiu".

Aquesta medalla d'or històrica la va aconseguir amb L'Hymne a l'Amour de Céline Dion, una cançó que "és molt especial, ja que l'escoltava fins i tot al cotxe i m'emocionava". "Vàrem començar a treballar en ella, i vàrem veure que era possible, i jo encantada a fer-la", afegeix l'Iris.

Ara s'ha convertit en una referent per molts nens i nenes, el que suposa "el major premi possible".