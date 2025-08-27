EL COR DE LA CIUTAT

Irene Rosales i Kiko Rivera se separen

Com cada dimecres, en David Cervelló ens porta les revistes del cor i les desgrana per explicar-nos els temes de portada de la vida dels famosos.

Robert Calvo

Catalunya |

Semana porta una sonora exclusiva: Kiko Rivera i Irene Rosales se separen. La ruptura, segons ha confirmat la revista, ha estat cordial i sense terceres persones pel mig. A més, en aquesta portada també hi tenim Amador Mohedano, que no passa el millor moment de salut i que ha reaparegut en públic amb motiu d'una visita a l'hospital. La mort de Verónica Echegui ocupa també espai aquesta portada i la resta de revistes. ¡Hola! revela que Enrique Iglesias i Anna Kournikova seran pares per quarta vegada. La revista mostra les primeres imatges embarassada. També són quatre els petits amb qui posa Norma Duval: els seus tres néts i el fill del seu nebot Juan Carlos. Lecturas se centra en el difícil moment que passa Makoke, que s'ha vist obligada a suspendre el casament a causa de la malaltia d'un familiar. Veiem la col·laboradora de televisió angoixada mentre parla per telèfon a prop d'un hospital.

