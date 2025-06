Intervenen 21 quilos de marihuana en una inspecció a 'grow shops' de Barcelona

La Guàrdia Civil augmenta la pressió sobre els ‘grow shops’, els locals on es venen productes per al cultiu de cànnabis i derivats del cannabinol, el CBD. En un operatiu conjunt amb la Guàrdia Urbana de Barcelona, el passat 12 de juny, van inspeccionar disset establiments i van intervenir 21 quilos de marihuana.

En l'operatiu, que tenia l’objectiu de comprovar la legalitat dels productes comercialitzats, la policia va detectar irregularitats en el 40% dels establiments. La meitat per assumptes penals i l’altra meitat per motius administratius. A més dels 21 quilos en cabdells de marihuana, es van intervenir 880 blísters de cabdells i 500 grams de flors de cànnabis, així com haixix, cocaïna, tusi i ketamina. En total, es van decomissar més de 2.200 productes. També es van interposar 60 denúncies administratives, es van identificar 37 persones i deu d’elles van acabar investigades penalment. El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, considera que l’operatiu suposa un “toc d’atenció” per a aquestes botigues i parla “d’èxit”.

Operatiu a Girona

Prieto també ha destacat que aquest operatiu a Barcelona se suma a les inspeccions que la Guàrdia Civil havia fet prèviament en una vintena de municipis de la província de Girona. En aquest cas, es van intervenir 56 quilos de marihuana, 200 plantes i prop de 140.000 llavors no autoritzades, entre altres productes. També es van interposar una seixantena de denúncies per infraccions administratives i hi ha cinc persones investigades per delictes contra la salut pública.