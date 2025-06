Interior desplegarà més de 5.000 mossos d'esquadra per la revetlla de Sant Joan

El Departament d’Interior es prepara per a la revetlla de Sant Joan amb un reforç dels cossos de seguretat. Hi haurà més bombers, més agents rurals i, sobretot, més mossos d’esquadra. La conselleria també fa una crida a la “responsabilitat col·lectiva” i recorda que, malgrat la treva de la sequera, la nit del 23 de juny continua sent un moment crític.

Per això un dels puntals del dispositiu que ha preparat Interior per Sant Joan és l’increment de bombers, que estaran disponibles tant als parcs professionals com als punts de suport i comandaments de les diferents regions d’emergències. També obriran més de setanta parcs de bombers voluntaris i s’activaran les agrupacions de defensa forestal (ADF). Alhora, hi haurà més de 450 agents rurals treballant durant la nit.

Pel que fa als Mossos d’Esquadra, seran més de 5.000 els agents desplegats arreu del territori, tal com ha detallat la consellera d’Interior, Núria Parlon. "Hi haurà reforços específics a les unitats especialitzades, com la BRIMO, l'ARRO, Trànsit, Tedax i Udron. S'instal·laran 195 controls de les unitats de seguretat ciutadana i 65 controls de trànsit", ha afegit.

Precisament, les carreteres són una altra de les preocupacions del departament durant aquests dies. Com que hi haurà ciutadans que faran pont, sobretot tenint en compte l’inici de les vacances escolars, el Servei Català de Trànsit preveu que entre divendres i dissabte surtin uns 470.000 vehicles i que dimarts en tornin 260.000. Entre les mesures que es prendran, s’afegiran carrils addicionals a l’AP-7 i hi haurà restriccions per als camions, controls via radar i inspecció aèria.

Finalment, el dispositiu d’Interior per a la revetlla també inclou el reforç del 112, amb cinquanta gestors més dels habituals, arribant fins al centenar.