La intel·ligència artificial amplia la bretxa salarial: un nou estudi alerta dels seus efectes al mercat laboral

En clau econòmica i tecnològica, avui a 'La Brúixola' ens fixem en l'estudi de l’Observatori Social de la Fundació “la Caixa”, que analitza com l’automatització i la IA han impactat en la distribució salarial a Espanya entre el 2000 i el 2019. Juan Gabriel Rodríguez, catedràtic d’Economia de la Universitat Complutense de Madrid i un dels responsables de l’estudi, confirma que el canvi tecnològic és, amb diferència, el factor que més ha influït en l’evolució del mercat laboral en les últimes dues dècades, per sobre de fenòmens com la globalització o els beneficis empresarials.
Les persones amb més formació aprofiten millor les eines d’IA, mentre que molts perfils de qualificació mitjana o baixa són substituïts i acaben competint per feines menys valorades. El resultat: salaris estancats en el tram baix i increments en el tram alt. L’estudi també apunta una dada sorprenent: l'automatització ha contribuït a reduir la bretxa salarial de gènere, ja que ha afectat especialment sectors industrials rutinaris altament masculinitzats.
“No cal espantar-se, però sí preparar-se”, conclou. “El risc no és perdre la feina, sinó acabar tenint salaris més baixos si no aconseguim adaptar-nos a temps a la revolució tecnològica que ja és aquí”.