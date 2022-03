El infierno de Estambul

He de reconocer que el equipo turco me causó una mejor impresión de la que esperaba en el partido disputado en el Camp Nou la semana pasada.

El empate a cero fue producto del poco fútbol que supo generar el Barcelona y el escaso acierto de cara al Marco como ya le ocurrirá ante el Nápoles pero también algún sistema defensivo organizado por el equipo turco con jugadores con mucho oficio y experiencia que supieron mantener el orden frente al constante ataque del Barcelona.

Se hace difícil entender que este equipo marche en la zona media baja de la clasificación a más de 30 puntos de los primeros de la tabla, porque tiene futbolistas de mucha categoría, mucha experiencia y con una trayectoria importante en el fútbol continental. Es posiblemente una de las razones claras por las que fue destituido el anterior entrenador y dió paso al catalán Domènec Torrent que está intentando poco a poco hacer crecer al equipo y llevarlo hacia donde se le espera.

Me da la sensación de que la eliminatoria adquirido unos tintes muy parecidos a la del Nápoles- Barcelona de hace dos semanas pues el conjunto catalán está obligado a hacer lo mismo que hiciera en el estadio napolitano, es decir ganar y salir a por todas. No valdrá especular además de que el Barcelona no sabe jugar a eso con la ventaja que significa salir mentalizado de que tienes que hacer un partido muy completo que no te puedes relajar y que no puedes dar concesiones al rival.

El factor campo indiscutiblemente equilibrará la eliminatoria pero no debe ser obstáculo, a pesar de las buenas sensaciones que nos dió el equipo otomano creo que el Barcelona es muy superior y que solo tiene que volver a demostrar el nivel exhibido desde el choque frente al atlético de Madrid en la mayoría de los partidos y sobre todo tener la efectividad que en algunos de los encuentros le ha podido faltar y le ha pasado factura al final de cuentas.

El Barcelona sigue creciendo y las sensaciones cada vez son mejores.

Cada vez participan más futbolistas y se acercan al nivel esperado por muchos de ellos.

La competencia en el 11 titular es muy importante y aunque para Xavi puede ser un pequeño problema también es un alivio saber que tiene todos los jugadores enchufados para afrontar varios partidos consecutivos y con poco tiempo de recuperación. Soy optimista de cara al pase a la siguiente ronda pero eso si tendremos que ver una de las mejores versiones del Barcelona en los últimos partidos para evitar complicaciones y que el Galatasaray se venga arriba.