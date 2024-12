LIDERATGES, l’economia en clau d’igualtat

Indústria 4.0

A la tertúlia del Lideratges, en col·laboració amb el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, parlarem sobre la indústria 4.0 i que està suposant per a les empreses, com s’ha aplicat, què s’ha de tenir en compte o quines són les claus per poder aplicar-la correctament.