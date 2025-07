La importància de riure

El fet de riure és tant positiu que fins i tot una rialla forçada pot ajudar a nivell mental i físic. I es que moltes teràpies comencen així, per alliberar una mica de tensió i per acabar després provocant una rialla de veritat.

Ha quedat demostrat en diverses ocasions que l’humor no només té beneficis a nivell mental, sino que també els té a nivell físic. De fet hi ha aquella frase que diu ‘mens sana in corpore sano’. Si a nivell mental estàs sà, hi ha més possibilitat de que també ho estigues a nivell físic ja que sempre van de la mà.

El problema es que de vegades ens costa molt riure i amb la passa dels anys riem molt menys. Un estudi diu que els adults riem deu cops menys que els nens petits. En això juga un paper molt important la vida estresant que tenen els adults i que necessitem d’altres persones per riure.

És per això que a La Ciutat hem parlat amb l’Anna Romeu, experta en educació emocional del Col·legi Oficia de Psicologia de Catalunya, qui ens ha explicat quins són els beneficis que té per la nostra salut l’humor. A més, hem parlat també amb la Naila Qalqili, directora de l’Escolta de Risoteràpia de Barcelona, qui ens ha explicat com és exactament una sessió de risoteràpia...