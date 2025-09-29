La importància de la IA en el món de la salut a l’esport

Tenir cura de la salut dels esportistes, de la seva recuperació després d’una lesió i de l’increment del seu rendiment és clau en el món dels esports. En tot plegat, les noves tecnologies, como la IA, tenen un paper fonamental amb beneficis que van més enllà de l’esport i que poden millorar el dia a dia de la ciutadania.
De tot plegat es parlarà a ‘Deporte e IA, herramientas para una vida saludable’, una taula rodona organitzada per Metafuturo Impulsa en el marc del BNEW 2025 moderada pel periodista José Agustín Gómez.
Uns convidats de luxe
Aquesta taula rodona estarà formada per expert que poden explicar de primera mà la importància de les noves tecnologies en el mon de l’esport:
- Sebastián Idelsohn, investigador de l’Eurecat.
- Jaume Bartres, director de Fútbol.
- Sergio Garrote, doble campió paralímpic de ciclisme.
- Jesús Angel García Bragado, atleta.
Tot plegat dijous, a partir de les 14h al DFactory en el marc de la sisena edició del BNEW.