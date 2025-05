La importància de l'educació artística

Avui, en el tema de la setmana, volem centrar-nos en un tema al que, pot ser, no se li dona la importància que realment té: l’educació artística, i es que ens trobem inmersos en la setmana internacional de l’educació artística. Aquest és un métode d’ensenyament que, mitjançant accions i activitats artístiques vol contribuir a l’aprenentatge cultural, emocional i social dels estudiants, a la vegada que fomentar el desenvolupament d’habilitats que li resultaran molt útils de cara al seu creixement personal i la vida laboral.

Hi ha dues formes d'educació artística:

1- L’educació a través de les arts, on l’art i la cultura s’incorporen a l’àmbit educatiu com elements motivadors per estudiar altres aspectes que no necessariament han de ser artístics...

2- L’educació en les arts, que es refereix directament a l’aprenentatge d’una disciplina artística.

A més, en l’educació artística també aprens altres aspectes tant importants de la vida diaria com el treball en equip, millorar les habilitats socials, aconseguir dots comunicatives, i fins i tot reforçar la teva autoestima i desenvolupar benestar emocional i creativitat. Cada vegada són més els investigadors professionals que consideren que l’educació artística i cultural té un paper esencial en l’aprenentatge dels més petits, perquè com diem, ajuda a desenvolupar gairebé totes les seves inteligències i habilitats que els hi acompanyaran al llarg de tota la seva vida.

Per coneixer més d’aprop l’educació artística en aquesta setmana internacional hem parlat amb el Carles Giner, director del programa En Residència, un programa dedicat a l'educació artística i amb el Ferran Murillo, membre de la junta d’ADETCA (ASSOCIACIÓ D’EMPRESES DE TEATRE DE CATALUNYA) i director artístic del teatre Tantarantana. Tots dos ens han explicat per què és tant important l'educació artística.