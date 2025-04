La importància de cuidar de la nostra veu

La veu és una qualitat única de l'ésser humà per la seva complexitat en el cas dels humans i per la seva gran utilitat, ja que és el nostre principal canal de comunicació. Per això és important que la cuidem, ja que no tenir-la pot condicionar el nostre dia a dia. De fet, i malauradament, no totes les persones tenen veu, o moltes d'altres pateixen patologies que els condicionen el dia a dia i els impedeixen tenir una comunicació fluïda i immediata.

Per això es celebra el Dia Mundial de la Veu, una jornada que pretén sensibilitzar sobre la importància de tenir-ne cura. En aquest sentit, la Comissió de Veu i Trastorns de Deglució ha engegat una campanya anomenada 'Empodera la teva veu' que pretén recordar de la importància de tot això. Per conèixer d'aprop la campanya i reflexionar al voltant de la veu hem pogut parlar amb la logopeda de l'Hospital Clínic de Barcelona Ada Cabero, qui a banda de donar-nos detalls d'aquesta jornada de conscienciació ens ha permès fer una radiografia de tot el que té a veure amb la veu, la fonació, les patologies i, en definitiva, de la ciència que rodeja aquesta gran qualitat.