La importància de conservar el patrimoni

Barcelona és una ciutat que respira història en cada cantonada, però també és un lloc que de vegades, deixa que els seus tresors s’esvaeixin amb el temps. Objectes que per a molta gent són escombraries, per altres són una oportunitat ideal per fer art. Això és el que fa l’arquitecte Joan Joncosa amb un estil únic i especial.
La primera pedra
Aquest projecte va començar una nit de ja fa uns anys al Gòtic, quan Joan Joncosa es va fixar en un medalló del segle XIX típic dels pisos de la burgesia catalana del barri abandonat en un sac de runa. Va decidir agafar-lo i seguir amb la nit. L’endemà, quan va veure tot el que havia rescatat, va prendre una encertada decisió, restaurar aquell medalló per convertir-lo en una obra d’art.
Ho va fer seguint l’estil japonès de restauració de peces de ceràmica amb pa d’or, tot i que fent servir d’altres materials que donen aquest toc tant especial a les seves obres.
L’objectiu de tot plegat no és un altre que conscienciar la gent de la importància de conservar el nostre patrimoni.