Illa fa una crida perquè la UE "abandoni la ingenuïtat estratègica"

El Govern de la Generalitat reivindica els valors europeus davant l’auge del populisme i de l’extrema dreta i defineix la Unió Europa com el bressol de "la democràcia, la igualtat, l’estat de dret i la dignitat humana". Principis que el president de la Generalitat, Salvador Illa, troba en risc per les "amenaces externes" com els aranzels de Donald Trump o la guerra d'Ucraïna. També identifica una "amenaça interna: la desigualt social", especialment en matèria d'habitatge.

"Europa pot quedar presonera d'una oligarquia o d'una autarquia si no deixa enrere la seva ingenuïtat estratègica, per tant, ha de reforçar les seves polítiques de competitivitat per tenir veu pròpia al món; i també ha de reforçar les seves polítiques de seguretat. Sí, la seguretat és necessària per preservar la pau", ha assegurat Illa durant l'acte institucional de la Generalitat amb motiu del Dia d'Europa.

El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, ha alertat de "l'atac coordinat de l'extremisme més radical" per "sembrar la divisió, l'odi al diferent i l'afebliment de la democràcia". "Hem d'actuar de manera proactiva i passar de les reaccions a l'acció", ha etzibat Duch.

També ha participat en l'acte institucional l'exprimer ministre d'Itàlia, Enrico Letta, qui ha afirmat que "Europa és molt més que un mercat". "Europa és una comunitat de valors, basada en la dignitat humana, la llibertat, la democràcia, la igualtat, l'estat dret i el respecte dels drets humans", ha definit Letta. L'exprimer ministre italià també ha avisat sobre una "ofensiva global"

L'exprimer ministre italià també ha advertit sobre "una ofensiva global contra els drets i les llibertats" que es materialitza en la pèrdua de "confiança en les institucions" i "la instrumentalització de les lleis per perseguir minories".