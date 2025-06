Ara que tots estem pendents del que passa entre els EEUU i l’Iran, és un bon moment per reflexionar sobre l’ús d’armes nuclears amb la pel·lícula ‘La hora incógnita’

Pot passar en qualsevol moment

La cinta comença amb l’últim tren que surt de l’estació d’una ciutat que les autoritats han hagut de desallotjar. En un primer moment no sabem què ha passat però finalment descobrim que un míssil es dirigeix al centre d’aquesta ciutat. El problema és que no tots els ciutadans han marxat. Un grup reduït s’ha quedat per diferents motius.

La pel·lícula, de 1963, ens fa pensar sobre l’armament nuclear d’alguns països i sobre el risc real que suposa. De fet, la cinta acaba amb la frase ‘Esto puede suceder en cualquier lugar... en cualquier momento... ahora mismo’.

Ara, 62 anys més tard, fins a 9 països tenen armament nuclear amb potencia molt superior de les bombes llançades a finals de la Segona Guerra Mundial a Hiroshima i Kawasaki. Tot i els tractats per evitar que esclati una guerra nuclear, l’amenaça sempre hi és present i la única solució, tal i com ho veu el doctor Xavier Bohigas, passa per ‘la prohibició i eliminació total de l’arsenal nuclear’.