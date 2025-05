La història de Santa Eulàlia

A la secció de La Ciutat Curiosa, avui la Mónica Burkholz ens ha volgut parlar d'una de les històries més representatives de la història de Barcelona: la vida de Santa Eulàlia. Ens explica com, amb 13 anys, va enfrontar-se al poder establert en la seva època, l'any 304 desprès de Crist. Ella era una persona cristiana del barri de Sarrià, molt valent i amb gran facilitat de paraula. Ella va anar a parlar amb el gobernador que anava contra els cristians, per demanar-li que els deixès tranquils. La resposta de Daciano, el gobernador, va ser enviar a Eulàlia encadenada i nua a una presó al carrer Arc de Santa Eulàlia.

A la presó es van adonar de que aquesta nena no renunciava a la seva fe cristiana, pel que van someter-la a tretze greus càstigs, un per cada any de vida... una històra molt dura de la que avui dia és una de les patronas de Barcelona.