I també ens ha parlat de la història del pneumàtic. Ara tots els vehicles en porten, sense la roda i el pneumàtic no podriem desplaçar-nos tal i com ho fem ara. I, com tot invent, també ha tingut la seva història i les seves històries. Si us resulten familiars els noms de 'Goodyear' o 'Dunlop' no us perdeu aquesta secció perquè sabreu quins van ser els inicis d'aquestes dues grans marques de fabricants de pneumàtics.