La història de Khalif Browder: una vida inhumana

El cas de Kalief Browder és un dels exemples més colpidors d’injustícia penal als Estats Units. Amb només 16 anys, va ser detingut acusat de robar una motxilla, i va passar gairebé tres anys a la presó de Rikers Island sense judici, la major part en aïllament. Tot i que mai es van presentar proves sòlides contra ell, el sistema el va abandonar: la policia el va detenir sense garanties, els funcionaris de presons el van sotmetre a condicions inhumanes, i el sistema judicial va allargar el seu cas de manera incomprensible. Kalief va ser ignorat per totes les institucions que haurien d’haver-lo protegit. La seva història és un crit contra les falles estructurals del sistema penal i una denúncia de com la burocràcia i la indiferència poden destruir una vida.