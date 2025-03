'Hemicraneal', 'piscina' i 'regal', les paraules de la setmana

'Hemicraneal' pot semblar una paraula complicada de trobar en cançons. Però hi és! Estopa té una cançó titulada 'Hemicraneal', un tema dels germansMuñoz que va sortir a la llum l’any 2008 i que forma part del seu disc Allenrok, que a l'inrevés és Cornellà. La Montse Valls ens ha confessat que li apassiona poder comprovar com és que hi ha cançons que porten com a títol marques o productes concrets, com aquest cas un medicament pel mal de cap.

Ens tirem de cap a la piscina!

La paraula 'piscina' apareix a la canço 'Vida de rico', del cantant colombià Camilo. La cançó es va publicar el 21 de setembre de 2020 com a primer senzill del segon àlbum d’estudi de l’artista titulat 'Mis manos'. És un tema que s’enganxa molt fàcilment i que és molt difícil treure’s del cap un cop l’has escoltat. L'any 2021 va guanyar el Grammy Latino a millor cançó pop. El tema tracta sobre com l’amor és més important que els diners.

'Your song' és un regal

La Montse Valls ens ha emocionat portant-nos la versió que Ewan McGregor fa de 'Your song' al musical Moulin Rouge. Aquest és un tema escrit per Sir Elton John l’any 1971. És la cançó amb la qual la Satine, interpretada per la increïble Nicole Kidman, es comença a enamorar d’en Christian, el personatge de l’Ewan McGregor. És una cançó d’amor preciosa.