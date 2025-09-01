Aquest curs 2025-2026 hi haurà 2.000 alumnes menys que el curs passat, però n’hi haurà 9.000 més amb necessitats especials. El Departament d’Educació incorporarà més personal de suport a les escoles per atendre’ls, però des del món de la pedagogia asseguren que cal anar més enllà. La investigadora en desigualtat educativa, doctora en Polítiques Públiques i Transformació Social, Sheila González, és una de les autores de l'Anuari de l'Educació de la Fundació Bofill. En declaracions a 'La Brúixola', assegura que "hem de deixar de pensar en els professors dirigits a les majories" i recorda que "hem de fer un canvi de plantejament de què és l'escola".
"Hem de fer un canvi de plantejament de què és l'escola"
Sheila González, investigadora en desigualtat educativa, doctora en Polítiques Públiques i Transformació Social, reflexiona a 'La Brúixola' al voltant de l'educació inclusiva i com s'ha de treballar per garantir-la.