EDUCACIÓ

"Hem de fer un canvi de plantejament de què és l'escola"

Sheila González, investigadora en desigualtat educativa, doctora en Polítiques Públiques i Transformació Social, reflexiona a 'La Brúixola' al voltant de l'educació inclusiva i com s'ha de treballar per garantir-la.

Lola Surribas

Barcelona |

Aquest curs 2025-2026 hi haurà 2.000 alumnes menys que el curs passat, però n’hi haurà 9.000 més amb necessitats especials. El Departament d’Educació incorporarà més personal de suport a les escoles per atendre’ls, però des del món de la pedagogia asseguren que cal anar més enllà. La investigadora en desigualtat educativa, doctora en Polítiques Públiques i Transformació Social, Sheila González, és una de les autores de l'Anuari de l'Educació de la Fundació Bofill. En declaracions a 'La Brúixola', assegura que "hem de deixar de pensar en els professors dirigits a les majories" i recorda que "hem de fer un canvi de plantejament de què és l'escola".

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer