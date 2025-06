Et ve de gust una pizza?

Si sou dels que us agrada fer la massa de la pizza però creieu que és massa contundent per la calor que fa, no patiu, perquè la Zaraida Fernández ens porta una recepta d’allò més senzilla.

Què necessitem?

250gr de farina

160gr d’aigua

15gr d’oli

Sal

Pas a pas

En un bol posem l’aigua, l’oli i la sal i un cop barrejat, afegim la farina. Deixem reposar la massa uns 10 minuts.

Mentre esperem, podem preparar els ingredients que posarem a la pizza: verdures, blat de moro, tomàquet... el que més ens agrado.

Dividim la massa en 4 parts i podem congelar les que no fem servir. Amb l’altre fem la nostra pizza i la posem al forn durant uns 15 minuts a 250 grams. Que aprofiti!