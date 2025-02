El Gremi de la Pagesia desconvoca els talls de carreteres després de tancar un acord amb el Govern

El Gremi de la Pagesia Catalana – antigament conegut com a Revolta Pagesa – ha desconvocat els talls de carreteres que tenia previst de fer aquest dilluns. Ho ha anunciat aquest diumenge a la nit el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, després de reunir-se durant la tarda i vespre amb l’entitat a Cervera. Segons el representant del Gremi de la Pagesia, Eduard Escolà, totes dues parts han aconseguit arribar a un acord.

El conseller i el Gremi han signat un document amb 19 punts que aborden mesures com l’augment de recursos per al control de la fauna cinegètica, especialment conills; simplificacions administratives; millores fiscals per als agricultors professionals i canvis en el pla de sequera, entre d’altres. El conseller Ordeig assegura que l’acord és positiu per a la pagesia catalana.

Els pagesos han remarcat que no es tallaran carreteres, però sí que mantenen les convocatòries – que tindran un caràcter informatiu – per explicar els nous acords a tots els professionals del sector.

Més promeses del Govern

Tot plegat, el mateix dia que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un paquet que s’aprovarà aquest dimarts i que conté una vintena de mesures per reduir la burocràcia al sector agrari. Una de les reivindicacions més demanades per la pagesia.

Paraules del president a la clausura del Congrés Nacional d’Unió de Pagesos. Allà, Illa també ha avançat que properament convocaran una nova línia d'ajuts per a la protecció dels arbrers fruiters.

L’anunci del president ha agradat als professionals d’Unió de Pagesos. En aquest congrés, el sindicat ha volgut mostrar el seu vot de confiança amb el govern català.