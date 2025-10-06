El Gremi de la Pagesia avisa que sortiran "molts casos" de Dermatosi Nodular Contagiosa

Aquest cap de setmana s’ha confirmat a Castelló d’Empúries (Alt Empordà) el primer cas a la península Ibèrica de Dermatosi Nodular Contagiosa, una malaltia vírica que afecta el bestiar boví.
El primer brot ha obligat a sacrificar 123 animals i a fer controls a 800 explotacions, situades en un radi de cinquanta quilòmetres. Aquest virus, que és molt contagiós entre vaques i bous, pot reduir-ne la producció de llet i carn, però en cap cas afecta la salut humana, ni pel contacte amb els animals ni pel consum dels productes que se’n deriven.
Tot i això, suposa un gran impacte per als ramaders. Durant un mes i mig, en les 800 explotacions afectades només es podran moure els animals per portar-los a l’escorxador. I durant almenys noranta dies, tres mesos, els ramaders de tot l'Estat no podran exportar a països de fora de la Unió Europea si no hi ha un conveni específic.
Crit d'alerta dels ramaders
El Gremi de la Pagesia alerta que probablement sortiran “molts casos” de Dermatosi Nodular Contagiosa arreu del territori. Per això reclamen al Departament d’Agricultura que comenci a vacunar.
Precisament, el conseller del ram, Òscar Ordeig, ja ha dit que garantirà la vacunació del boví de les zones afectades. Però des del Gremi de la Pagesia lamenten que el Departament ha fet tard i que no ha fet cas de les advertències del sector. A més, temen que el nombre de vacunes sigui insuficient: "La nostra sospita és que no n'hi haurà prou per als 90.000 caps de bestiar que hi ha dins del radi d'afectació", ha avisat Jordi Ginabreda, portaveu de l’entitat.
Alhora, també ha apuntat al govern central: "Som conscients que no és responsabilitat de la Generalitat tenir aquesta vacuna, sinó que depèn del Ministeri d'Agricultura; per això, demanem al ministre que respongui amb contundència".
En la mateixa línia, demana al Ministeri que no es limiti a comprar només les vacunes que calen ara, sinó que en compri de més per fer front a un possible augment dels brots arreu de l’Estat. Ginabreda adverteix que la Dermatosi Nodular Contagiosa “s’anirà escampant ràpidament” i recorda que els ramaders afectats "ho perden tot i han de començar de zero".