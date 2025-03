Grease torna a Barcelona per celebrar el 50 aniversari

El Teatre Tívoli de la capital catalana s'ha convertit de nou en l'institut Rydell. I és que l'històric musical Grease ha tornat a Barcelona per celebrar el seu 50 aniversari. El muntatge espanyol s'acomiada dels escenaris després d'una gira que l'ha portat per tot el país durant dos anys. L'han vist més de 400.000 espectadors. Durant un mes sencer, el públic català podrà gaudir de nou d'unes cançons que tothom se sap i d'uns personatges que són coneguts a tot el món des de fa mig segle. La Sandy Olson, en Danny Zuko però també la Rizzo, la Frenchy, la Marty, en Kenickie, en Doody, en Putzie i Sonny emocionaran els espectadors.

Una història que no passa de moda

Hem anat al Teatre Tívoli per conversar una estona amb Marc Ribalta i Mia Lardner, l'actor i l'actriu que donen vida a Danny Zuko i Sandy Olsson. Tots dos estan molt emocionats amb aquest final de gira i se senten uns privilegiats de poder interpretar a dos personatges mundialment coneguts. De fet, expliquen que ha estat tot un repte poder-los treballar i posar sobre l'escenari. En aquesta versió de Grease, la Sandy està més empoderada, té més caràcter que a la pel·lícula que tothom coneix. Ens ho ha detallat la Mia Lardner, que diu que és un caramel de personatge. Tant ella com el seu company asseguren que han viscut amors d'estiu com el del musical i que és una història eterna, que tothom ha tingut en la seva joventut.

Grease torna al Teatre Tívoli de Barcelona | Onda Cero

Mig segle de vida

Grease es va estrenar el mes de febrer del 1971 a Chicago. És un musical ideat per Jim Jacobs i Warren Casey. Després d'aquell èxit, va arribar a Nova York, on va debutar a l'Off-Broadway i més tard a Broadway, en primera línia dels teatres. Allà, un jove John Travolta de 17 anys va fer el paper de Doody. Però també hi van actuar actors i actrius que més tard es convertirien en autèntiques estrelles: Patrick Swayze, Brooke Shields o Russell Crowe. Al final de la dècada dels 70, Paramount Pictures va fer la passa definitiva i va portar la història a la gran pantalla amb Travolta i Olivia Newton-John com a protagonistes.