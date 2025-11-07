El Gran Recapte mobilitza prop de 300.000 persones aquest cap de setmana

Aquest cap de setmana, prop de 300.000 persones —entre voluntaris, donants, empreses, escoles i institucions— participen en el Gran Recapte d’Aliments 2025, una de les accions solidàries més importants de Catalunya.
L’objectiu és clar: continuar donant suport a les 230.000 persones que reben ajuda alimentària cada mes a través de les entitats socials.
La campanya, que enguany celebra la seva dissetena edició, es desenvolupa aquest cap de setmana i manté el format mixt: es poden fer donacions físiques en més de 2.000 punts de recollida arreu del territori, així com aportacions econòmiques a través d’internet fins al 23 de novembre.
Enguany, però, hi ha una tercera opció inèdita: per primera vegada, es poden comprar els aliments en un supermercat virtual des del mateix web del Gran Recapte.
Classificació i distribució dels aliments recollits
La classificació dels productes recollits començarà dissabte i s’allargarà diversos dies. Un cop organitzats, els aliments seran distribuïts a les entitats socials que treballen directament amb les persones en situació de risc.
Segons el Banc dels Aliments, es preveu que les provisions obtingudes durant el Gran Recapte siguin suficients per garantir aliments durant dos o tres mesos, cobrint així una part essencial de les necessitats bàsiques de milers de famílies.
Crida a la ciutadania
Els responsables del Banc dels Aliments han fet una crida a la col·laboració ciutadana, destacant que la presència de voluntaris duplica les donacions en els punts de recollida. Tot i les dificultats logístiques i la manca de catàstrofes que solen incentivar la solidaritat, l’esperança és mantenir o superar les xifres de l’any passat.
Un gest senzill pot tenir un impacte immens. Amb 10€ podem distribuir fins a 8 kg d’aliments.
El Gran Recapte 2025 és una mostra del compromís social de Catalunya.