Gran Girona, candidato real

A punto de terminar la primera vuelta del campeonato le saca la friolera de nueve puntos al Barcelona y 10 al Atlético de Madrid, estos con un partido menos. Cifras muy serias e incluso de campeón brillante y está en proyección de lograr más de 90 puntos, lo cual es auténtica locura incluso para equipos como el Barcelona o el Real Madrid en buenas temporadas. Todo ello es una demostración a dos jornadas del final de la primera vuelta de una temporada, no solo histórica, sino absolutamente extraordinaria. Michel es el hombre de moda de La liga ha convertido su Girona en una máquina perfecta de ganar con una buena plantilla aseada, pero sin grandes estrellas que marquen la diferencia como en otros equipos. Va a ser muy difícil quitarle de esa posición y parece que, cuando menos, tiene muchas opciones de asegurarse la liga de campeones para la temporada que viene en lo que sería ya un salto cualitativo importante para el club de Montilivi.

Todo ello contrarresta con la marcha del Barcelona, cada vez más lejos del título, y al que solo una remontada histórica ante dos equipos como el Real Madrid y el propio líder le permitirían competir el título hasta las últimas jornadas del campeonato para el Barcelona.

El choque ante el Almeria cobra una dimensión importante, no ya tan solo porque está obligadísimo a ganar, todo lo que no sea una victoria sería una crisis galopante y por qué además provocaría que las cerca de dos semanas sin fútbol se viviera muchísimo ruido en el ambiente y una situación casi, casi sostenible en el entorno del entrenador. Más le vale al Barcelona conseguir una plácida victoria y cuando menos aparcar todo ese ruido y marcharse tranquilamente al bolo de Dallas para luego coger fuerzas en vacaciones e iniciar con renovadas ilusiones lo mucho que queda por disputar todavía en los próximos seis meses en los que, es verdad,están todas las competiciones abiertas, aunque algunas mucho más difíciles que otras.

Mañana visita al estadio un Almeria que pasa por ser el único equipo que no ha ganado ningún partido todavía en la competición ligera y tan solo ha conseguido cuatro en empate. Ha encajado muchísimos goles y encima llega diezmado por ausencias. Todo lo que no sea una contundente, victoria e incluso me atrevería decir un brillante partido de los de Xavi Hernandez será confirmar la discreta marcha del Barcelona en los últimos dos meses del campeonato en los que no solo evolucionado, sino que prácticamente ha involucionado. Deben exigirse mucho más el propio entrenador y los jugadores.