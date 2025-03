El gran Canonge

Nascut al 1824 a un poble de Tarragona, Fructuoso Canonge va acabar sent un gran mag que va actuar per reis com Alfonso XII o Isabel II.

Un home fet a si mateix

Fill d’una família humil, als 7 anys, Canonge va començar a viure a Barcelona. Als 15 anys el van enviar a l’exèrcit però poc després va tornar a la ciutat comtal i va començar a treballar d’enllustrador a la Plaça Reial.

Per cridar l’atenció de la clientela es dedicava a fer trucs de màgia i es va fer famós pels seus jocs de mans i el seu humor.

Durant una baralla a la Plaça Reial en la que no va participar, se’l van emportar a la presó i el van condemnar a 6 anys a l’exèrcit d’ultramar. Per sort va rebre l’indult poc després i va tornar a Barcelona.

Al 1858 va actuar per primera vegada al Teatre Campos Elíseos guanyant-se al públic. Després de l’èxit va actuar per tota Barcelona, després per Espanya i va acabar fent el salt a Europa i l’Amèrica.

Finalment i després de molts d’èxits va morir al 1890 però encara se’l recorda amb una placa a la Plaça Reial de Barcelona i al carrer de l’Esperança.