Governar sense pressupostos limita el pla Responem

El govern depèn de la resta de formacions polítiques en el cas que es necessitin més diners per protegir les empreses catalanes dels aranzels de Trump a través del pla 'Responem', presentat aquest dilluns per president de la Generalitat, Salvador Illa. A hores d’ara, negociar uns pressupostos per aquest 2025 "no és un prioritat" ja que el govern està centrat, diuen, en defensar Catalunya del canvi de model ecòmic mundial que proposta d’administració nord-americana.

En un context de pròrroga pressupostària, la Generalitat té un marge de maniobra molt petit a l’hora de decidir quants diners vol destinar per protegir l’economia catalana. Per això, dels 1.500 milions d’euros que mobilitzarà, tan sols un terç són recursos propis. El govern és conscient que tant patronals i sindicats com la resta de formacions polítiques els poden exigir una ampliació d’aquests ajuts econòmics. De fet, en dues setmanes es reuniran amb els agents econòmics i socials quan podran proposar ajudes més concretes que les que preuveu el pla inicial. Un pla, recordem, flexible. Ara bé, sense pressupostos, la millora d’aquest pla a hores d’ara no està garantida.

Sílvia Paneque consellera de Territori i portaveu del govern, reconeix que "aquests són els recursos que tenim a hores d'ara". L'executiu posa de manifest que la seva prioritat és protegir les empreses i que ho faran "pas a pas". L'executiu vol destinar els màxims recursos possibles per combatre aquest repte global. Per fer-ho, "no caldrà reprogramar cap partida pressupostària". És a dir, que tots els diners "arribaran a través del suplement de crèdit que ja em pactat amb Esquerra i els Comuns o dels que puguin arribar a partir d'ara". Totes les ampliacions de capital, diu, "seran benvingudes".

Sí és cert que la sensació del govern és que totes les formacions, excepte Vox i Aliança Catalana, estan disposades a negociar i arribar acords per protegir el teixit econòmic i social de Catalunya. I aquesta és la seva prioritat a hores d’ara, buscar aliats per aprovar futurs suplements de crèdit, més enllà dels socis d’investidura, quan sembla que donen per perduda la possibilitat de tenir pressupostos per aquest 2025.