El Govern vol reduir l'abandonament escolar prematur fins al 9% de cara al 2030

El Govern vol reduir la taxa d’abandonament escolar prematur fins al 9% de cara al 2030. És l’objectiu que marca la Unió Europea i que s’ha fet seu el Departament d’Educació. Es tracta d’una meta ambiciosa, ja que, actualment, el volum d’alumnes catalans d’entre 16 i 24 anys que deixen els estudis se situa prop del 14%. Per aconseguir aquesta reducció, la conselleria ha presentat un pla d’acció que inclou deu estratègies.
Entre ells hi ha el reforç de l’orientació educativa, la lluita contra la segregació, l’atenció a l’alumnat nouvingut o la implementació de l’escola inclusiva. Però també d’altres que van més enllà de les aules, com ara el treball en xarxa amb la resta d’administracions, l’impuls a la recerca o la formació específica als docents. Cal dir, però, que el Pla no esmenta cap partida pressupostària.
El repte de recuperar joves que han abandonat
Per ara, ja hi ha una acció que està en marxa: el projecte Reconnect-es, que localitza joves que han desaparegut del sistema educatiu i els animen a tornar a estudiar. El programa compta amb una cinquantena d’educadors socials i, en el primer curs d’existència, ja ha aconseguit reincorporar més de 1.300 alumnes.
Entre ells hi ha la Júlia i la Lizeth, que el setembre passat van explicar les seves experiències a Onda Cero. "No volia continuar, volia abandonar, però vaig conèixer la Montse [educadora social] i gràcies a ella, que m'ha escoltat i m'ha entès, he pogut tirar endavant i he decidit seguir estudiant", explicava la Júlia, de 16 anys. "Moltes vegades no han confiat en mi i, de fet, continuen sense fer-ho, però acabaré demostrant a tothom que he pogut i que podré", afegia la Lizeth, de 17.
L'absentisme com a porta d'entrada a l'abandonament
El secretari de Millora Educativa del Departament, Ignasi Giménez, ha celebrat el balanç d’aquest primer any del Reconnect-es i ha anunciat que, el curs vinent, s’enfocarà també a reduir l’absentisme, que és, segons ell, “la porta d’entrada a l’abandonament”. "En aquesta primera fase sobretot hem posat la mirada en l'abandonament escolar, però en una segona fase, que s'iniciarà a partir de l'any vinent, voldrem treballar amb els centres escolars perquè també ens posin en contacte amb aquells alumnes que causin algun tipus d'absentisme, perquè són futurs candidats a l'abandonament escolar prematur", ha dit.
Tant el Pla d’acció contra l’abandonament escolar prematur com el balanç del Reconnect-es s’han anunciat aquest matí en un acte a Vilafranca del Penedès, al qual no ha assistit, per cert, la consellera d’Educació, Esther Niubó.