El Govern vol allunyar el fantasma de la pròrroga pressupostària després d'acordar el finançament singular

L'enfortiment de l'estat del benestar, la millora els serveis públics o les polítiques d'habitatge són algunes carpetes prioritàries per al Govern, però requereixen de Pressupostos per tirar-les endavant amb cara i ulls. Aquest és el missatge que des del Palau de la Generalitat envien a Esquerra i Comuns per fer-los seure a la taula de negociació. L'Executiu assegura que les reunions formals encara no han començat ni tampoc tenen una data límit per aprovar els comptes.
Tanmateix el president de la Generalitat, Salvador Illa, espera que sigui qüestió de setmanes. "El Govern es deixarà la pell i espera poder aprovar els Pressupostos en les properes setmanes o mesos", ha assegurat el cap de l'Executiu, alhora que ha assenyalat que la partida "més gran anirà a sanitat".
"Nosaltres veiem la sanitat com una inversió, per això hi posarem més de 16.000 milions d'euros, i n'haurem de posar més", ha dit aquest divendres en la inauguració de l'ampliació del bloc quirúrgic de l'Hospital Germans Trias, a Badalona".
Els socis d'investidura, mentrestant, avisen que per aprovar Pressupostos s’han de complir una sèrie de condicions. Esquerra reconeix que l’acord sobre la reforma del finançament aplana el camí, però queda pendent la recaptació de l’IRPF. Els Comuns, per la seva banda, pressionen per la via de l’habitatge. La formació morada reclama, especialment, que es comenci a multar els propietaris que incompleixen el topall de preus al lloguer.