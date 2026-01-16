Pressupostos

El Govern vol allunyar el fantasma de la pròrroga pressupostària després d'acordar el finançament singular

L’Executiu és optimista i ja ha fet els primers passos en aquesta direcció com elaborar la llei d’acompanyament i mesures fiscals. Certament la regulació dels impostos és el pas previ a la tramitació dels comptes, però el Govern encara no ha començat a negociar-los

Marcos Díaz

Barcelona |

Salvador Illa
Salvador Illa | ACN

L'enfortiment de l'estat del benestar, la millora els serveis públics o les polítiques d'habitatge són algunes carpetes prioritàries per al Govern, però requereixen de Pressupostos per tirar-les endavant amb cara i ulls. Aquest és el missatge que des del Palau de la Generalitat envien a Esquerra i Comuns per fer-los seure a la taula de negociació. L'Executiu assegura que les reunions formals encara no han començat ni tampoc tenen una data límit per aprovar els comptes.

Tanmateix el president de la Generalitat, Salvador Illa, espera que sigui qüestió de setmanes. "El Govern es deixarà la pell i espera poder aprovar els Pressupostos en les properes setmanes o mesos", ha assegurat el cap de l'Executiu, alhora que ha assenyalat que la partida "més gran anirà a sanitat".

"Nosaltres veiem la sanitat com una inversió, per això hi posarem més de 16.000 milions d'euros, i n'haurem de posar més", ha dit aquest divendres en la inauguració de l'ampliació del bloc quirúrgic de l'Hospital Germans Trias, a Badalona".

Els socis d'investidura, mentrestant, avisen que per aprovar Pressupostos s’han de complir una sèrie de condicions. Esquerra reconeix que l’acord sobre la reforma del finançament aplana el camí, però queda pendent la recaptació de l’IRPF. Els Comuns, per la seva banda, pressionen per la via de l’habitatge. La formació morada reclama, especialment, que es comenci a multar els propietaris que incompleixen el topall de preus al lloguer.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer